Serie A, scontro aperto tra la Lega e i broadcaster Sky e DAZN

Serie A, scontro aperto tra la Lega e i broadcaster

MILANO – Secondo quanto riporta 'Il Giornale' continua a tenere banco lo scontro tra la Lega e le aziende di Broadcaster. L'ultimo vertice tra l'AD della Serie A e i direttrori di DAZN, Sky e Img si è concluso con un nulla di fatto e i club della Serie A sono pronti a portare la questione in tribunale. Sky Sport, infatti, è decisa a non pagare seppur il campionato possa ripartire mentre DAZN si è detta disponibile al pagamento solo in caso di ripartenza del campionato.