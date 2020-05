Serie A, risolta la questione positivo in quarantena: ecco come

Serie A, in caso di positivo...

MILANO – In caso di un positivo al coronavirus in un club di Serie A, il contagiato sarà messo in quarantena obbligatoria per 14 giorni. Nello specifico, come riportato da La Gazzetta dello Sport, “il contagiato sarà posto in quarantena, mentre la mappatura dei contatti del soggetto positivo (il resto della squadra e lo staff) seguirà le prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale che prevedono la quarantena per due settimane. Il gruppo squadra quindi verrà sottoposto a isolamento fiduciario in una struttura concordata (di certo il centro sportivo del club) e sottoposto ad attenta valutazione clinica (tamponi ogni 48 ore per due settimane). Nessuno potrà avere contatti esterni, ma potranno continuare ad allenarsi”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live