Serie A, oggi nuova riunione sulla ripresa degli allenamenti

Serie A, la ripresa degli allenamenti: le date

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ecco quando potrebbero riprendere gli allenamenti delle squadre di Serie A: “Dopo le parole del presidente Gravina sulla necessità di “farsi trovare pronti nel caso di luce verde” ora la parola passa agli specialisti. Mercoledì è infatti in programma una nuova riunione della commissione medica della Figc, integrata da medici e scienziati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. L’obiettivo è quello di definire il protocollo da utilizzare come guida per la ripresa degli allenamenti”. Tutto sarà comunque fermo almeno fino al 4 maggio.