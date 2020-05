Serie A, oggi il cts valuterà le linee guida sugli allenamenti collettivi

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “si attende la decisione del Comitato tecnico-scientifico sulle linee guida per gli allenamenti collettivi. Il Cts non ha però ripreso in mano nella riunione di oggi il fascicolo calcio con il nuovo protocollo (quello inviato ieri da Lega e Federcalcio a Spadafora) senza ritiro blindato. Se ne parlerà stamattina, quindi per ora i calciatori possono allenarsi solo in forma “individuale”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live