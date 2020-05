Serie A, oggi consiglio di Lega per stilare il calendario

Serie A, oggi incontro in Lega

MILANO – Incontro importantissimo oggi in Lega per stilare il calendario del campionato di Serie A dopo la decisione di riprendere il 20 giugno. Si discuterà dell’ipotesi della disputa della Coppa Italia nella settimana tra 13 e 20 giugno e della prima giornata della ripresa, proprio il 20 giugno. L’intenzione era quella di ripartire con i recuperi della 25^ giornata, vedremo domani se sarò confermata. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live