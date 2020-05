Serie A, molti club non convinti dal nuovo protocollo

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “molti club di Serie A non sarebbero affatto convinti di poter riprendere ad allenarsi e giocare con il protocollo studiato dal Comitato tecnico scientifico e approvato dalla Figc. È quanto filtra da ambienti societari di squadre quali Inter, Napoli, Cagliari, Verona, Brescia, Atalanta, Sampdoria e Genoa, anche se il fronte potrebbe essere addirittura più largo. Secondo la società ci sono troppe lacune sugli allenamenti collettivi e troppe difficoltà logistiche (il nodo della “clausura” in hotel, per esempio) per quanto riguarda il ritiro precampionato. Il documento è insomma considerato inapplicabile e, se non sarà rivisto, i club potrebbero anche decidere di non cominciare il ritiro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live