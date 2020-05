Serie A, il cts per ora esclude l’allentamento della quarantena

Serie A, questione quarantena

MILANO – Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport italiano, si è così espresso sull'allentamento della quarantena per i calciatori: "Al momento il Cts esclude che si possa allentare la quarantena. La Figc e' ben consapevole e mi ha assicurato di avere un piano B e anche un piano C", Quanto a eventuali positività,il Cts ha confermato oggi la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, cosa che chiaramente non ci auguriamo".