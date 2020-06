Serie A, il calendario completo e dettagliato del Milan

Serie A, il calendario del Milan

MILANO – (fonte: acmilan.com) Dopo un prolungato stop, a seguito dell’emergenza Covid-19, la Serie A è pronta a ripartire per concludere la stagione 2019/20. È stato ufficialmente diramato il calendario del campionato fino alla 35° giornata (compresa). I rossoneri riprenderanno il proprio cammino in trasferta lunedì 22 giugno alle 19.30 allo stadio Via del Mare contro il Lecce. Ecco, nel dettaglio, date e orari:

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live