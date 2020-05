Serie A, il 28 maggio si deciderà la data della ripartenza

Serie A, il 28 maggio si deciderà il giorno della ripartenza

MILANO – “Ho convocato per giovedì 28 maggio alle 15 una riunione con Gravina e Dal Pino e le altre componenti di Federazione e Lega. Per quella data avremo i dati a disposizione per poter insieme con il Governo decidere una data certa per la ripartenza”. Cosi ha parlato Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, sulla ripresa del campionato. Come deciso da governo, istituzioni e comitato tecnico-scientifico, dunque, il 28 maggio sarà scelta la data per la ripartenza della Serie A. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live