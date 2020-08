Serie A, i diffidati: chi salterà la prima del prossimo campionato?

Serie A, i diffidati

MILANO – I calciatori diffidati nella prossima giornata del campionato di Serie A.

ATALANTA

Castagne, Djimsiti

BOLOGNA

Danilo, Medel

BRESCIA

Nessuno

CAGLIARI

Klavan, Lykogiannis, Simeone

FIORENTINA

Igor, Lirola, Milenkovic, Pulgar, Venuti, Vlahovic

GENOA

Cassata, Favilli, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pandev, Romero, Zapata

INTER

Borja Valero, De Vrij, Vecino

JUVENTUS

Danilo, Bentancur

LAZIO

Acerbi, Bastos Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Parolo

LECCE

Donati, Gabriel

MILAN

Biglia, Laxalt, Musacchio, Kjaer, Romagnoli

NAPOLI

Zielinski

PARMA

Kurtic, Laurini

ROMA

Diawara, Dzeko, Kluivert, Santon

SAMPDORIA

Ferrari A., Linetty, Murru

SASSUOLO

Kyriakopoulos, Locatelli, Muldur, Peluso

SPAL

Dabo, Di Francesco, Vicari

TORINO

Belotti, Sirigu, Verdi

UDINESE

Fofana, Nestorovski

VERONA

Faraoni, Lazovic, Rrahmani, Verre

