Serie A, Gravina non esclude l’ipotesi dei play-off

Serie A, parla Gravina

MILANO – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso sulla conclusione della Serie A: "L'ipotesi playoff non è accantonata, dobbiamo essere pronti a qualunque evento. Ad oggi esiste la possibilità, attraverso la programmazione deliberata dalla Lega Serie A, fissando la data di partenza nel 13 giugno, di un calendario molto denso di appuntamenti ed impegni. Dobbiamo però essere pronti e metteremo sul piatto della bilancia anche il ricorso ad una modalità diversa per la chiusura del campionato".