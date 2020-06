Serie A, gli orari in cui dovrebbero essere giocate le partite

Serie A, gli orari

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, in totale si disputeranno 6 turni infrasettimanali e 6 nel week-end. In mezzo alla settimana si giocheranno 2 gare il martedì (una alle 19,30 e una alle 21,45), sei partite il mercoledì (due gare alle 19,30 e 4 alle 21,45) e due il giovedì (una alle 19,30 e una alle 21,45). Il fine settimana invece si alternerà una partita il venerdì con una il lunedì, rigorosamente di sera. Il sabato le solite tre gare (una alle 17,15, una alle 19,30 e una alle 21,45) la domenica sei match (uno alle 17.15, quattro alle 19,30 e uno alle 21,45). Dovrebbero essere appena 10 match su 124, sempre nel fine settimana (sabato e domenica) e mai al Sud (dunque a Napoli e a Lecce), per far sì che ogni club giochi al massimo due gare su dodici nell’orario pomeridiano. Oltre la metà delle gare quindi verrà programmata alle 21.45. e una cinquantina alle 19.30. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live