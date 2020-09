Serie A femminile, i precedenti di Milan-Pink Bari

MILANO – Alle 17:45 si sfideranno Milan Femminile e Pink Bari per la terza giornata del campionato di Serie A femminile. Il bilancio è di 3 successi per la squadra allenata da Maurizio Ganz. L’unico match dello scorso anno finì 6-3 per le rossonere.