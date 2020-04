Serie A, ecco il possibile calendario a partire da fine maggio

Serie A, ipotesi di ripartenza

MILANO -Se tutto dovesse andare per il meglio, a partire dal 4 maggio i club di Serie A potrebbero tornare ad allenarsi per preparare la ripresa del campionato. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza il possibile calendario.

Si partirebbe il 27 maggio con i recuperi della 25° giornata, tra cui Inter-Sampdoria. Poi via al resto della stagione dal 31 maggio in poi, con gare ogni 3-4 giorni per concludere l’annata tra l’8 e il 9 di luglio.