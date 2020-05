Serie A, i contenuti del protocollo

MILANO – Nella giornata di ieri è stata trovata l'intesa sul protocollo per permettere ai club di Serie A di riprendere gli allenamenti collettivi. In caso di positività, invece, il calciatore contagiato verrà isolato a casa mentre il resto del gruppo dovrebbe trascorrere una quarantena di 14 giorni dentro il centro sportivo, in ritiro.