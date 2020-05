Serie A, domani l’assemblea di Lega sulla ripartenza

Serie A, convocata assemblea di Lega

MILANO – Mentre il calcio italiano sta lentamente ripartendo sul campo con gli allenamenti individuali del giocatori di Serie A, sui tavoli istituzionali si continua a decidere sul futuro della stagione in corso. È stata convocata in via d’urgenza, mercoledì 13 maggio, l’assemblea di Lega Serie A, in videoconferenza alle ore 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda convocazione.

Questi i punti all'ordine del giorno: l'aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, l'aggiornamento sulla ripresa dell'attività sportiva, l'azione risarcitoria relativa al danno derivante dal cartello operato ai danni della Lega da IMG/MP&Silva/B4 e i compensi delle consulenze legali dello Studio BonelliErede.