Serie A, da oggi ok agli allenamenti individuali per i club

Serie A, okay da alcune regioni

MILANO – Alcune regioni italiane hanno dato il via libera agli allenamenti individuali dei calciatori delle squadre di Serie A, nonostante il decreto governativo. Roma e Lazio si alleneranno dal 6 maggio, il Parma, il Bologna e il Sassuolo da domani, sempre individualmente; okay anche per il Cagliari in Sardegna. Nella giornata di ieri, inoltre, è arrivato l’okay per tutte le altre regioni: tutti i club di Serie A potranno tornare a far allenare individualmente i propri tesserati.