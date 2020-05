Serie A, chiesto rispetto delle scadenze per i licenziatari TV

MILANO – L’assemblea di Lega di Serie A di ieri ha affrontato la questione dell’ultima rata dei diritti tv, che i broadcaster non vogliono pagare. “La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live