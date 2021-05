Serie A – Atalanta-Milan a Mariani. Valeri per Bologna-Juve

Ecco le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di campionato di Serie A

MILANO - Domenica si giocherà l'ultima giornata di campionato. Una giornata che porterà la Serie A ad emettere gli ultimi verdetti: qualificazione in Champions League, Conference League. Per la nuova competizione della UEFA si giocano un posto la Roma, che domenica affronterà il già salvo Spezia di Italiano, e il Sassuolo di De Zerbi, prossimo tecnico dello Shakhtar Donetsk, che affronterà al Mapei Stadium la Lazio di Simone Inzaghi.

Il Milan è chiamato a vincere contro l'Atalanta: i rossoneri devono battere i bergamaschi per essere sicura di giocare la prossima Champions League. Se però la Juventus, impegnata domenica in trasferta contro il Bologna, e il Napoli, al Diego Armando Maradona contro l'Hellas, non dovessero vincere alla formazione di Stefano Pioli potrà andare bene anche il pareggio. Ecco la designazione per il big match del Gewiss Stadium: