Serie A – Le designazioni arbitrali della V giornata

La Serie A torna in campo già domani, in attesa del match di questa sera, ecco le designazioni della V giornata

Questa sera andrà in scena l'ultima partita della 4a giornata di Serie A con Udinese-Napoli, con gli azzurri che vogliono centrare il posto in classifica, dopo la sconfitta della Roma contro l'Hellas Verona e il pareggio del Milan contro la Juventus.

Ma il campionato, come il calciomercato, non si ferma mai. Non a caso già domani sera inizierà la quinta giornata di Serie A con i Campioni d'Italia dell'Inter che affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano all'Artemio Franchi di Firenze. Il Milan, invece, ospiterà a San Siro il Venezia di Zanetti. I lagunari hanno perso l'ultima partita contro lo Spezia solamente al 94esimo.