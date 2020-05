Serie A, ancora da non escludere l'ipotesi play-off e play-out

MILANO – "I playoff? Il format lo decidono giustamente le federazioni. La cosa importante credo sia iniziare il campionato per concluderlo, quindi tutte quelle che possono essere le soluzioni per consentire realisticamente di farlo sono importanti. La scelta della Francia di chiudere tutto sarebbe stata la più facile da compiere. Io non l'ho voluta fare così come ho trovato vergognoso che all'epoca mi venisse chiesto di decidere sulla ripresa quando eravamo ancora nelle condizioni di non trovare posti nelle terapie intensive". Così ha parlato Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, non escludendo, dunque, l'ipotesi play-off per chiudere la stagione.