Serie A, al via da oggi gli allenamenti collettivi per i club

Serie A, al via da oggi gli allenamenti collettivi

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, "il nuovo protocollo autorizza dunque le sedute collettive e non obbligherà più i giocatori a restare stabilmente nel centro sportivo. Potranno dormire a casa, a meno che non venga trovato nella squadra un positivo. A quel punto il contagiato sarà posto in quarantena, mentre la mappatura dei contatti del soggetto positivo (il resto della squadra e lo staff) seguirà le prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale che prevedono la quarantena per due settimane. Il gruppo squadra quindi verrà sottoposto a isolamento fiduciario in una struttura concordata (di certo il centro sportivo del club) e sottoposto ad attenta valutazione clinica (tamponi ogni 48 ore per due settimane). Nessuno potrà avere contatti esterni, ma potranno continuare ad allenarsi".