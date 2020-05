Serie A, 13 giugno data fissata per la ripartenza del campionato

Serie A, si riparte il 13 giugno?

MILANO – Durante l’assemblea della Lega di Serie A in videoconferenza, l’organismo governativo del massimo campionato italiano ha proposto come data per la ripartenza della stagione 2019-2020 il 13 giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “visto che bisognerà chiudere tutto entro il 2 agosto per lasciare spazio a Champions ed Europa League, se davvero si ripartisse il 13 ci sarebbe spazio anche per giocare le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, che verrebbero disputate a luglio. Ricordiamo che alla fine del campionato mancano 12 giornate, più quattro recuperi: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live