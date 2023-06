Serginho: “Milan in semifinale di Champions? Una grande soddisfazione”

Le parole dell'ex terzino rossonero: " Nemmeno i tifosi più fiduciosi potevano immaginare che questo Milan riuscisse ad arrivare in semifinale di Champions League . Perché in Europa ci sono squadre più preparate e più mature. Ma è stata una grande soddisfazione . Il calcio ti regala queste magie. Così come nessuno credeva che l’Inter potesse arrivare in finale".

Il brasiliano poi ha risposto a un quesito: "Se il Milan di Ancelotti avrebbe battuto il City? Noi eravamo una squadra preparata per vincere. Vincevamo ovunque, eravamo una grande squadra. Theo? A me piace molto. Ha questa grande forza, è un grande giocatore e, come me, ha questo amore di giocare in avanti. Siamo molto simili in questo senso".