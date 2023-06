Seedorf ricorda Berlusconi: “Io e la mia famiglia saremo sempre grati”

Il mondo del Milan ieri è stato colpito da un grande lutto: la morte di Silvio Berlusconi . L'ex presidente del Milan, scomparso a 86 anni, ha segnato la storia del club rossonero e in tanti lo stanno ricordando e omaggiando.

Tra questi c'è anche Clarence Seedorf. L'ex centrocampista rossonero ha dedicato al Cavaliere un post sul suo profilo Instagram. Le sue parole: "È stato Presidente nei miei 10 anni al Milan, anni in cui si dominava il mondo e mi ha fatto sentire sempre un suo pupillo. Carismatico, un sognatore come solo i grandi sanno fare. Eravamo entrambi accomunati dalla passione per la musica, il canto e chiaramente il Calcio.