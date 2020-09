Seconda maglia Milan, Montaldo: “Orgoglio essere stati selezionati”

Seconda maglia Milan, parla la Montaldo

MILANO – Anna Maria Montaldo, Direttrice Area Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano, ha dichiarato sulla seconda maglia del Milan: “Il MUDEC è nato con l’intento di dare voce, attraverso l’esposizione di opere provenienti da ogni parte del mondo, alle diverse culture venute a contatto nel tempo con Milano e i milanesi. E’ per noi motivo d’orgoglio che il museo sia stato individuato e selezionato da PUMA e dal Milan, non solo come icona moderna della Città in trasformazione, ma anche e soprattutto come riferimento per la costante ricerca e attenzione verso il multiculturalismo e la promozione delle diversità come valori fondanti del vivere contemporaneo”.