Sconcerti: “Giusto fermarsi, ma forse è già tardi. Ora la palla passa all’Europa”

MILANO – Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso Il Corriere della Sera, si è espresso sulla sospensione del calcio italiano sino al prossimo 3 aprile: “Tutto lo sport ha accettato di fermarsi, ha dato la sua disponibilità a qualcosa di mai visto, ma è toccato al governo prendere una decisione che nella storia di un secolo non ha mai voluto prendere nessuno. L’impressione è che si sia già in ritardo. Non è vero che lo spettacolo deve sempre continuare, se ne sono fermati tanti che sono poi ricominciati. La vera discussione però non è il campionato, bensì la Champions, l’Europa League e gli Europei. Adesso il vero interlocutore non è la Federcalcio, ma l’Uefa, se non direttamente l’Unione Europea”.

