Sconcerti: “Chiaro che non si potrà tornare negli stadi, basta guardarsi intorno”

Serie A, parla Sconcerti

MILANO – Mario Sconcerti, giornalista, si è così espresso a TMW sulla nuova Serie A: “Chiaro che non si potrà tornare negli stadi, basta guardarsi intorno. Se poi ce ne mettiamo 1000, va bene, ma sono comunque 1000 persone che devono entrare con altre 100-150 che le sorveglieranno. Tutto il grande calcio sa che non si può riaprire: adesso siamo nel momento del nulla, ma a breve, tra qualche giorno, cominceremo a cercare di capire di più, se sarà da rivedere il protocollo. Siamo nella stagione migliore e abbiamo buttato via il vantaggio che avevamo sul virus”.

