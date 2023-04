Scaroni nuovo presidente dell’Enel: cosa succede con il Milan

Dopo dei lunghi confronti, ieri il Governo ha deciso le nomine per le partecipate di Stato . Una partita importante, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette " big 5 ", le partecipate pubbliche di maggiore importanza, i cui vertici erano in scadenza nel corso delle prossime settimane. Il Mef ha comunicato i nomi che saranno ai vertici di Enel : il nuovo presidente sarà Paolo Scaroni , presidente del Milan . L'Amministratore Delegato invece sarà Flavio Cattaneo.

Per Scaroni peraltro questo sarà un ritorno all'Enel, anche se in una veste diversa. Il presidente rossonero infatti aveva guidato il gruppo come amministratore delegato dal 2002 al 2005. Allo stato attuale, oltre alle succitate cariche, il manager classe 1946 ha anche altri incarichi operativi. Nel dettaglio, Scaroni è presidente di Giuliani Group, presidente di Sicura, Consigliere della Lega Serie A e consigliere di amministrazione di Humanitas. Ora, da nuovo presidente di Enel, sarà da capire se manterrà anche gli altri impegni. Di certo però, non ha intenzione di lasciare il Milan.