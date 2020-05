Scaroni: “Discutibile disputare la Coppa Italia in tre giorni dopo lo stop”

Ripresa calcio, parla Scaroni

MILANO – Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso all’ANSA sulla ripresa della Serie A: “Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live