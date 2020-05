Sassuolo primo a riprendere: oggi iniziano le sessioni individuali

Serie A, la Fase 2 della Roma

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo stamattina tornerà al Mapei Center 56 giorni dopo la sfida col Brescia di inizio marzo con cui è conclusa la A. Le sedute saranno prive dello staff tecnico e di mister De Zerbi e si svolgeranno di mattina, dal lunedì al venerdì, con l’utilizzo di tre campi e alla presenza di 6 atleti all’ora (un atleta per ogni metà campo), mentre sarà garantito un presidio sanitario di emergenza. In ogni caso l’accesso al Mapei Football Center di Sassuolo e al parcheggio esterno continuerà ad essere interdetto a qualsiasi altra persona che non sia un giocatore.