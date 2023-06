Sartori, ds Bologna: “Su Arnautovic c’era il Milan, da capire ora se…”

Il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’interesse del Milan per Arnautovic

Non è una novità che il Milansia alla ricerca di un buon attaccante, al quale poter donare le chiavi del reparto offensivo rossonero. Attualmente infatti nella rosa meneghina c’è soltanto Giroud a ricoprire quel ruolo, ma l’attaccante francese non può portare sulle sue spalle tutto il peso del reparto a 36 anni. Per tale motivo la dirigenza rossonera si è messa alla ricerca del profilo ideale, che possa affiancare e poi sostituire il francese.