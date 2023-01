Sangiuliano: “Non c’è nessun vincolo su San Siro. Deciderà il sindaco!”

Gennaro Sangiuliano ha parlato del futuro di San Siro e di come non ci sia nessun vincolo sullo stadio di Milan e Inter

Da mesi ormai si continua a parlare del futuro di San Siro e proprio sulla questione è intervenuto Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, all’evento organizzato da Fratelli d’Italia a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. Il ministro ha dichiarato: "Sullo stadio San Siro non c’è alcun vincolo.Il 27 gennaio del 2001 la sovrintendenza ha comunicato al comune di Milano la non sussistenza dei requisiti di carattere storico e artistico necessari per la sottoposizione a tutela dell’immobile”.