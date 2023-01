San Siro, il Comune opta per una ZTL: sarà attiva durante le partite

Il Comune di Milano ha deciso di inserire una zona a traffico limitato intorno a San Siro. Sarà attiva durante le partite del Milan

Redazione Il Milanista

Nell’ultimo periodo si sta parlando molto della zona di San Siro. A interessare principalmente i cittadini è il futuro dell’impianto. Ad oggi ancora non si è deciso infatti quale sarà la sorte del Meazza, se verrà abbattuto o se invece si costruirà un nuovo impianto in un’altra parte della città. Tuttavia nelle ultime ore si è tornati a parlare del quartiere San Siro non per il futuro dello stadio, ma per un’altra decisione presa dal sindaco. Beppe Sala infatti ha deciso di intervenire per ridurre il traffico in quest’area durante le partite di Milane Inter.

Secondo quanto riferito oggi da Repubblica, l’intenzione del sindaco è di introdurre a breve una zona a traffico limitato nell’area di San Siro. La ZTL verrà usa soltanto durante le partite di Milan e Inter e durante i concerti. Questo progetto era in cantiere da molto tempo, già dal 2019. Da dopo lo stop per la pandemia è stato rispolverato e verrà messo in atto nel corso dei prossimi mesi.

In questi giorni si sta procedendo con l’installazione delle telecamere. Soltanto in primavera verrà inaugurata la zona a traffico limitato, che sarà attiva soltanto durante questi eventi. Nei giorni in cui ci saranno gli eventi sportivi e i concerti, in quest’area potranno accedere soltanto i residenti. La nuova ZTL comprenderà tutta l’area dello stadio, l’ippodromo, una parte dell’Allianz Cloud fino ad arrivare a via Novara. Per il momento gli ingressi verranno controllati da ventiquattro telecamere.