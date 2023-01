Salernitana-Milan, i numeri prodotti dai rossoneri nel primo match del 2023

Ieri mattina il Milan ha trionfato nella prima gara del 2023 contro la Salernitana, prima partita ufficiale dopo la sosta per i Mondiali. I rossoneri sono passati in vantaggio al decimo minuto di gioco grazie al solito Leao , che ha portato il risultato sull’1-0. Il raddoppio rossonero non è tardato ad arrivare: cinque minuti dopo è Tonali a segnare il 2-0. La gara prosegue in modo equilibrato con i granata che cercano di riaprire il match all’83esimo con Bonazzoli, ma alla fine sono i Diavoli a vincere. Vediamo di seguito tutti i numeri maturati dai rossoneri nel corso della gara.

Il Milan ha vinto la prima partita del nuovo anno solare, continuando il trend positivo. I rossoneri infatti hanno trionfato in sei delle ultime sette partite disputate all’inizio del nuovo anno in Serie A. Inoltre era dalla prima giornata di questo campionato contro l’Udinese che la squadra meneghina non segnava due reti nel primo quarto d’ora di una partita. Complessivamente il Milan ha effettuato 10 tiri nello specchio : solo contro lo Spezia (11) è riuscita a fare meglio.

Grande protagonista della giornata è stato Rafael Leao, che ha segnato nel primo match dell’anno solare in tutte le ultime tre stagioni. Inoltre era dal settembre 2021 che il portoghese non andava a segno in campionato in due partite consecutive. Il raddoppio rossonero porta la firma di Tonali, con il Milan che ha vinto tutte le sei partite nelle quali ha segnato il centrocampista. Da segnalare che per Tonali si tratta della prima volta in cui segnaun gol e fornisce un assist. Assist anche per Brahim Diaz, che non partecipava a un gol in trasferta dal dicembre 2021.