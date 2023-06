Sala: “Vincolo su San Siro? Aspettiamo risposta nei prossimi mesi”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del futuro di San Siro, soprattutto dopo il terremoto in casa Milan

Redazione Il Milanista

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato alla fine della presentazione dell’inizio dei lavori all’Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi del 2026. Il primo cittadino milanese ha commentato anche il futuro di San Siro e dei progetti di Inter e Milan. Sull’attesa: "Al momento siamo fermi in fervida attesa. Questo vincolo su San Siro è un grandissimo problema. Ci aspettiamo una risposta entro un paio di mesi, non di più, perché altrimenti diventa un problema".

Sull’addio improvviso di Maldini dal Milan: "Non so cosa succederà al Milan e non sono in condizione di giudicare, anche se Paolo Maldini è certamente un mio amico".

Sulla possibilità di realizzare due stadi vicino: "Con il vincolo di San Siro è difficile fare un altro stadio di fianco perché rimangano due impianti così vicini. La Cassazione cosa ne direbbe del rumore e del caos che si creerebbe?".

Sull’ipotesi Assago: "Per quanto riguarda lo stadio, ho sentito riformulare l’ipotesi di Assago, sia in chiave rossonera che per l’Inter”.