Sala su San Siro: “Lo stadio lo lascerei lì e lo metterei a posto…”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare sul futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro in vista della possibile realizzazione del nuovo impianto sportivo per Milan e Inter. Lo ha fatto a margine della cerimonia per la consegna degli Ambrogini d'Oro, interpellato a tal proposito dall'attore di fede milanista, Diego Abatantuono.