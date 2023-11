Le parole di Sala su San Siro: “Inter e Milan: restate in città…”

Beppe Sala continua a lavorare proprio per confermare la volontà di portare in quel di San Siro la casa dei neroazzurri e dei rossoneri. Chiaro che le due squadre della città stanno per uscire e voler ultimare il prima possibile i propri progetti. Proprio per questo motivo si continua a lavorare in vista dei prossimi incontri tra il comune e le società.