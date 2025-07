Il giocatore rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato del connazionale Kevin De Bruyne. Sentiamo le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Alexis Saelemaekers il quale ha detto: “De Bruyne? E’ un grande giocatore e avevamo parlato in nazionale della possibilità che venisse in Serie A. Credo che per il calcio italiano sia bello avere due leggende come lui e Modric”.

Ancora le sue parole

“Avrei preferito non avere Kevin come avversario e invece ora faremo di tutto per battere lui e il Napoli che è una bellissima squadra. Noi vogliamo competere e dare sempre il massimo”.