Sacchi: “Pioli dovrà essere determinato, dovrà farsi seguire dai ragazzi”

Nella corsa al nuovo attaccante del Milan , Arrigo Sacchi vota per Gianluca Scamacca . In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Sacchi ha analizzato cosa potrebbe dare in più all’attacco del Milan uno come Scamacca , soffermandosi sulle caratteristiche tecniche del giocatore tra punti di forza e cose ancora da migliorare.

Il punto:

"L’importante è che, oltre alle voci, ci siano le idee. Quelle sì che sono importanti. Credo che i dirigenti che stanno operando abbiano in testa un progetto, almeno io me lo auguro. In tal caso, è giusto lasciarli lavorare e giudicare in seguito. Mandando via Maldini e Massara che sono stati protagonisti nell’ultimo periodo, il club si è preso un bel rischio. Se mi avessero detto, due anni fa, che il Milan avrebbe vinto uno scudetto e sarebbe arrivato alla semifinale di Champions, ci avrei messo subito la firma, perché gli investimenti economici non erano stati elevatissimi. Ora vediamo che cosa riescono a costruire, stando sempre attenti ai bilanci. Per quanto riguarda Tonali, certe cifre, per una società come il Milan, sono irrinunciabili. Ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani, magari non di grande nome, e cercheranno di fare come il Napoli. Non scordiamoci che il Napoli ha vinto lo scudetto dopo aver ceduto Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, cioè i quattro più famosi. Loftus-Cheek è un giocatore forte fisicamente, che fa molto movimento e nel calcio di oggi fare movimento è fondamentale. Inoltre ha già una discreta esperienza internazionale e questo può aiutare tutto il gruppo a crescere".