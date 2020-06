MILANO – Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Arrigo Sacchi, ex CT rossonero e della Nazionale: “Io ero il c.t. dell’Italia che al Mondiale del 1994 giocò a mezzogiorno e mezzo, sotto un sole infernale e con un tasso d’umidità del 90 per cento. Non è semplice, è vero, ma se ti alleni bene e se programmi i tempi di recupero, si può fare: l’uomo, alla lunga, vince sulla natura”.

Caricamento sondaggio...