Sacchi: “Maldini ha fatto benissimo, ha pagato la spietatezza americana”

L'ex allenatore del Milan, intervistato dal Quotidiano Sportivo, ha parlato dell'ex direttore tecnico, di Berlusconi e della sua carriera

Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista al Quotidiano Sportivo, nella quale ha toccato diversi argomenti. L'ex tecnico è tornato sulla decisione del Milandi fare a meno di Paolo Maldini. Queste le sue parole: "Paolo per me ha fatto benissimo in queste stagioni. Due anni fa quale dirigente rossonero non avrebbe firmato per uno Scudetto e una semifinale di Champions? Gli errori di mercato li commettono tutti e Maldini ha pagato la spietatezza negli affari, che è tipica della mentalità americana".

Sacchi poi ha ricordato Silvio Berlusconi, recentemente scomparso, che è stato fondamentale per la sua carriera: "La sua morte è stata una scossa così forte che ancora non mi sono ripreso. Considero Berlusconi un illuminato, un anticipatore dei tempi. Nel calcio non concepiva la vittoria senza bellezza, senza la qualità di gioco. Mi chiamò al Milan dopo una partita di Coppa Italia. Con il mio piccolo Parma avevo fatto fuori il suo Milan, attaccando anche con i terzini. Berlusconi sapeva mettermi a mio agio, parlavamo la stessa lingua, volevamo fondare il successo su valori importanti, scegliendo calciatori motivati, intelligenti ed entusiasti".

Nel corso della sua carriera, Sacchi è stato definito il 'fondamentalista' o anche il 'matto di Fusignano'. Per Sacchi, si è esagerato: "C’è esagerazione in quelle parole ma è vero che in ogni società, compreso il Milan, io firmavo per un solo anno. Non ero mai sicuro di reggere lo stress del campo per un’altra stagione. Ho usato il medesimo impegno dal Fusignano al Rimini, fino al Milan e all’Atletico. Quando mi chiesero perché lasciavo con quel contratto da favola, risposi: 'non mi interessa essere il più ricco al cimitero'".