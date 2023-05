Sacchi: “Pioli grande lavoro, da tattico ora è uno stratega”

“Ci arriva meglio l’Inter, a questo derby di Champions. Nelle ultime settimane il Milan non ha giocato al suo livello, mentre i nerazzurri sembrano essersi lasciati il peggio alle spalle e hanno ritrovato la loro solidità. Ma c’è comunque grande equilibrio in questa semifinale. La certezza è che, per arrivare in finale, il Milan dovrà giocare da Milan. Quindi con il collettivo, che è poi la chiave che ha permesso di vincere lo scudetto l’anno scorso. Sinergia, compattezza, collaborazione fra i reparti. Vanno ridotte le distanze, per agevolare raddoppi e accelerare il recupero palla: le linee devono essere strette, massimo 20-25 metri, non 50 come è successo troppe volte ultimamente. Serve correre in undici: solo così si esalta la qualità dei singoli. Esattamente come è successo nella doppia sfida ai quarti con il Napoli. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni: prima era un tattico, oggi sta diventando uno stratega. Sun Tzu, nell’Arte della guerra, scriveva che un tattico quando incontra uno stratega è spacciato”.