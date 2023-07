Sabatini: “Moneyball è un film, non si può pensare solo alle statistiche”

Intervistato da Radio 24, Walter Sabatini ha sparato a zero contro il progetto Milan: “Moneyball è un film maledetto, il peggiore possibile per il mondo del calcio. Non si può pensare solo alle statistiche, non si ragiona così. Disprezzo la scelta del Milan, soprattutto per il modo con cui ha allontanato Maldini e Massara. Due dirigenti che hanno ereditato le macerie del club e in pochi anni l’hanno portato a vincere lo Scudetto”.