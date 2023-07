Milan, quattro cose da sapere sul nuovo arrivato Luka Romero

Il trequartista argentino è arrivato a parametro zero dalla Lazio, in cui non aveva trovato molto spazio, ma era riuscito a segnare un gol

Redazione Il Milanista

Il sito ufficiale del Milanha preparato un approfondimento su Luka Romero. Il focus: "Luka Romero è un giovane talento che, a dispetto dell'età, ha già percorso molta strada nel mondo dei professionisti. Il nuovo acquisto rossonero ha una storia particolare, tutta da raccontare: scoprila con noi, tra record e curiosità.

I RECORD

La sua carriera è distinta da una particolare precocità. L'esordio tra i professionisti avviene il 25 giugno 2020 con la maglia del Maiorca contro il Real Madrid: all'età di 15 anni e 219 giorni diventa il più giovane calciatore a giocare in Primera División, superando il record di Francisco Bao Rodríguez (15 anni e 255 giorni) che durava addirittura dalla stagione 1939/40. La prima rete da professionista arriva il 29 novembre 2020, a 16 anni e 11 giorni, e gli permette di entrare nella storia del Maiorca come marcatore più giovane nella storia del club. Nella stagione 2021/22, con la Lazio, diventa il più giovane esordiente in Serie A con 16 anni, 9 mesi e 10 giorni, ma anche il primo 2004 nella storia del nostro campionato a segnare un gol: contro il Monza, il 10 novembre 2022.

LA LISTA DEL GUARDIAN

Il talento emergente dell'argentino è riconosciuto da tutta Europa e gli è valso, nel 2021, l'inserimento nella prestigiosa lista "Next Generation" del Guardian, che ha raccolto a livello mondiale i 60 migliori talenti nati nell'anno 2004. Oltre a Luka, in quella lista compaiono giocatori del calibro di Gavi del Barcellona, Moukoko del Borussia Dortmund e Lavia del Manchester City.

TRE NAZIONALI

Luka è figlio dell'ex calciatore argentino Diego Romero ma è nato a Victoria de Durango, in Messico, nel periodo in cui il padre militava nell'Alacranes de Durango. Nel 2011 la famiglia si è trasferita in Spagna e lì Luka ha vissuto per dieci anni, giocando prima per il Saint Jordi e poi per il Maiorca. Il classe 2004 si è dunque trovato nella posizione di poter scegliere di rappresentare tre nazionali diverse: l'Argentina, paese d'origine dei genitori, il Messico, stato in cui è nato, e la Spagna, paese in cui ha vissuto per oltre 10 anni, come detto. In definitiva, la sua scelta è caduta sull'Argentina: per l'Albiceleste ha già vestito le maglie di U15, U16, U17 e U20. Diversamente da Luka, il fratello gemello Tobias (di ruolo portiere) ha scelto di difendere i colori del Messico rispondendo alla chiamata dell'U17 della Tricolor, nel 2021.

IL REALITY

Fu Gustavo Siviero, argentino di origini friulane, a segnalare Romero al Maiorca, nel lontano 2015. Come dichiarato di recente in un'intervista, lo vide per la prima volta grazie a un reality show sul calcio ambientato a Ibiza. "L'obiettivo era formare due squadre da 14 ragazzi ciascuna dopo averne visionati 1200 in tutte le località delle Baleari. Luka si è fece notare perché faceva delle giocate non comuni per un bambino di 10 anni: colpiva il pallone in maniera molto forte, si posizionava bene con il corpo, dialogava con i compagni e interpretava bene i movimenti. Giocava in attacco, sulla fascia o al centro, ma sempre cercando di rientrare sul sinistro per calciare in porta". Da lì, il colloquio con i genitori, l'invito per un provino e il via a una giovanissima carriera".