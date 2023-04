Roma, Mourinho perde due giocatori in vista del match contro il Milan

La Roma di Josè Mourinho ha battuto tra le mura amiche il Feyenoord di Slott, dopo un gara incandescente terminata ai tempi supplementari. I giallorossi approdati in semifinale dovranno vedersela contro il Bayer Leverkusen, il quale ha eliminato nel doppio confronto il Saint-Gilloise. Il tecnico portoghese però dovrà fare a meno di due pedine fondamentali del suo scacchiere tattico per le prossime gare. L’esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti i calciatori in questione hanno stabilito i tempi di recupero.

TEMPI DI RECUPERO:

L'ex PSG dovrà rimanere fermo ai box per circa due settimane saltando, quindi, le partite con Atalanta e Milan. L’obiettivo del centrocampista è quello di rientrare contro l’Inter prima della doppia sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Più grave è la situazione del difensore inglese. Lo stop previsto per l’ex Manchester United è di circa tre settimane rimanendo fuori per le gare con Atalanta, Milan, Monza, Inter e forse anche l’andata della semifinale. Tra qualche giorno, però sono previsti ulteriori esami, per valutare le condizioni passo dopo passo del centrale.