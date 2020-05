Serie A, la Fase 2 della Roma

MILANO – Da giovedì 7 maggio i calciatori della Roma si allenano scaglionati in diverse fasce orarie. Fonseca avrà tutti a disposizione, Zaniolo compreso chi, come Zappacosta, Diawara e Pastore, ha recuperato dal grave infortunio dello scorso 12 gennaio. Tre i campi per lavorare, quelli su cui generalmente la squadra si allena durante l’anno, alternandoli.