Milan, la Roma aspetta Ndicka, ma i rossoneri provano il blitz

Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan sta facendo un tentativo per Evan Ndicka . Il difensore lascerà l'Eintracht Francoforte a parametro zero e ha già un accordo di massima con la Roma per un contratto quinquennale.

Ieri però il Milan ha provato il blitz per tentare di aggiudicarsi il francese. Il club giallorosso comunque sta preparando tutti i documenti per formalizzare l'operazione. In casa Roma rimane la fiducia per l'esito positivo della trattativa, nonostante l'inserimento in extremis dei rossoneri.