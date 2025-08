Rocchi sugli arbitri: “Da agosto via con l’announcement in campo”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, ha parlato del prossimo campionato. Le sue parole...

In esclusiva all’Ansa ha parlato Gianluca Rocchi il quale parlando della Serie A ha detto: “La grande novità della prossima stagione sarà l’announcement in campo. L’arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var”.

Ancora le sue parole

“È un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza. Ora, però, le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti. Ci prepareremo a fondo, soprattutto dal punto di vista comunicativo”.