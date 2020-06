Milan, parla Rivera

MILANO – Gianni Rivera, leggenda rossonera, si è così espresso a Radio Sportiva sul futuro allenatore del Milan: "Non conosco Rangnick, non l'ho mai sentito. Pioli sta facendo quello che può fare con la squadra che gli hanno dato, con l'ambiente che gli hanno creato. Se le cose vanno male paga sempre il tecnico, non la società"